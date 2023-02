Παίκτης του μήνα ο «εξωγήινος» Ράσφορντ!

Την ελάχιστη προσωπική διάκριση που θα μπορούσε ν’ αποσπάσει με τα επιτεύγματά του τον Γενάρη κατέκτησε ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος επιθετικός έχει κάνει θραύση στα παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καταγράφοντας συνολικά 7 γκολ και 2 ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Λιγκ Καπ.

Αναδείχθηκε λοιπόν πολυτιμότερος παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» για τον προηγούμενο μήνα, με τον σύλλογο ν’ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι εξωγήινος. Με την εκρηκτική του φόρμα, ο Μάρκους Ράσφορντ κέρδισε το βραβείο MVP του Ιανουαρίου».

He's out of this world 💫@MarcusRashford's scintillating form has earned him our January Player of the Month award! 👏❤️#MUFC pic.twitter.com/6LKzfvE7FV