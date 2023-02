Έντσο Φερνάντες: Τέλος στο θρίλερ, στην Τσέλσι ο Αργεντινός με 120 εκατ. ευρώ!

Αναμφίβολα κερδίζει τον τίτλο του μεγαλύτερου και πιο μακρόσυρτου θρίλερ του Ιανουαρίου!

Η υπόθεση μεταγραφής του Έντσο Φερνάντες στην Τσέλσι άλλωστε πέρασε από... χίλια κύματα μέχρι να φτάσει στην τελεσφόρηση, καθώς η Μπενφίκα έκανε πολύ δύσκολη την αποστολή των Λονδρέζων να καταλήξουν σε deal. Έστω και την ύστατη στιγμή ωστόσο, οι Πορτογάλοι άναψαν το πράσινο φως!

Όπως προκύπτει, η Τσέλσι κατάφερε στο... παρά ένα των μεταγραφών να βρει τη χρυσή τομή και να ξεκλειδώσει τη μεταγραφή του Αργεντινού, καταβάλλοντας στους Αετούς το ποσό της ρήτρας του ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ!

Από τη πλευρά του ο 23χρονος μέσος αναμένεται άμεσα να περάσει ιατρικά και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030! Η... πρόκληση αυτή τη στιγμή αφορά το θέμα του χρόνου, αφού η Τσέλσι πρέπει να προλάβει την προθεσμία (1:00 π.μ ώρα Ελλάδας) και να ολοκληρώσει κάθε λεπτομέρεια της μεταγραφής.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων, οι Μπλε θα προσθέτουν το κερασάκι στην τούρτα από... μεταγραφές που έχουν ολοκληρώσει στο χειμερινό παζάρι, μιας και ο Έντσο θα αποτελέσει την όγδοη και πιο ακριβή προσθήκη των Μπλε αυτό τον μήνα.

Η ιδιαίτερα υψηλή τιμή του βέβαια μόνο αποθαρρυντική δεν κρίθηκε από πλευράς Τσέλσι, η οποία μαγεύτηκε από την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τον έθεσε ως Νο.1 στόχο για ενίσχυση στα μέσα της σεζόν.

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay



Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.



Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ