Ντόρτμουντ: Στην Αϊντχόφεν ο Θόργκαν Αζάρ!

Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη την τελευταία ημέρα των μεταγραφών προέβη η Αϊντχόφεν, αποκτώντας τον Θόργκαν Αζάρ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Συγκεκριμένα, η PSV ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ολλανδού εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από τους Βεστφαλούς μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Tη φετινή σεζόν, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν ήταν στα αρχικά πλάνα του προπονητή, Έντιν Τέρζιτς, μετρώντας 14 εμφανίσεις με μόλις 454 λεπτά συμμετοχής στην Bundesliga. Κάπως έτσι, ο Αζάρ αποχωρεί από την Ντόρτμουντ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και 122 συμμετοχές με 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις...

Ladies and gentlemen, he’s here and he’s 🔴 and ⚪️#AnnounceThorgan pic.twitter.com/X021j7JsJ6