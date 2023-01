Σε νέες διαπραγματεύσεις για τον Ένσο Φερνάντες η Τσέλσι - Αποφασισμένη να τον αποκτήσει άμεσα!

Θα κάνει τα... πάντα για να αποκτήσει και τον Ένσο Φερνάντες η Τσέλσι. Μετά τους Ζοάο Φέλιξ, Μούντρικ, Μπαντιασίλ, Μαντουέκε και Γκούστο, οι «μπλε» θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να «σώσουν» τη χρονιά και βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την απόκτηση του παγκόσμιου πρωταθλητή με την εθνική ομάδας της Αργεντινής.

Για τον λόγο αυτό, οι ιθύνοντες του συλλόγου έχουν ξαναμπεί δυνατά στο «παιχνίδι» για την απόκτηση του 22χρονου μέσου και είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν ακόμη τη ρήτρα αγοράς του, ύψους 120 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποσπάσουν την υπογραφή του να τον κάνουν κάτοικο Λονδίνου πριν το φινάλε των μεταγραφών (31/1).

Από την άλλη, οι «αετοί» θα παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή μόνο αν καταβληθεί το άνωθεν ποσό, ενώ είχαν απορρίψει πρόταση 80 εκατ. ευρώ πριν λίγες ημέρες, και πάλι από την Τσέλσι. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση των «μπλε» βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Πορτογάλους, με την απόκτηση του Αργεντινού χαφ (με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα) να αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και σήμερα, σε περίπτωση συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Understand Chelsea are negotiating with Benfica again right now — as they have confirmed to Benfica intention to proceed with €120m bid in installments for Enzo Fernández. It’s a crucial day. 🚨🔵 #CFC



Rui Costa, expected to decide after he always asked for the release clause. pic.twitter.com/9aBwHv61es