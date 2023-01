Στα χρώματα της καταλανικής σημαίας η νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα

Την τέταρτη εμφάσνιση της παρουσίασε μέσω Social Media η Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για μια φανέλα αφιερωμένη στις «ρίζες» του κλαμπ, καθώς κυριαρχούν το κίτρινο και το κόκκινο, τα οποία είναι τα χρώματα της καταλανικής σημαίας.

Πρωταγωνιστές στο promo βίντεο της τέταρτης εμφάνισης των Μπλαουγκράνα είναι οι Ανσού Φατί, Πέδρι και Σέρχι Ρομπέρτο.

Οι παίκτες του Τσάβι θα φορέσουν τη νέα τους φανέλα στην αναμέτρηση του Σαββάτου (27/1, 17:15) κόντρα στη Χιρόνα.

💛 A tribute to our roots.

A new kit loaded with sentiment.



+𝗖𝗔𝗧𝗔𝗟𝗨𝗡𝗬𝗔 +𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 pic.twitter.com/elzBRpIcWJ