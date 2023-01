Aποθέωσε τον Αρτέτα ο Γκουαρδιόλα: «Με έκανε καλύτερο προπονητή»

Υπόκλιση του Πεπ Γκουαρδιόλα στον Μικέλ Αρτέτα!

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, με δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου για το επικείμενο ματς κόντρα στην Άρσεναλ για το Κύπελλο Αγγλίας αναφέρθηκε στον πρώην βοηθό του, τονίζοντας ότι είχε κομβική επιρροή στις σκέψεις του γύρω από το ποδόσφαιρο ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» τον έκανε καλύτερο προπονητή.

Θυμίζουμε ότι οι δύο Ίβηρες συνυπήρξαν στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι για μια τριετία από το 2016 μέχρι και το 2019, κατακτώντας συνολικά πέντε τίτλους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Η επιρροή του στις σκέψεις μου για την προπονητική ήταν τεράστια, ήταν τόσο σημαντικό για εμένα να συνυπάρξω μαζί του, με έκανε καλύτερο προπονητή»!

Πάντοτε στον πάγκο πηδούσε στον αέρα και πανηγύριζε εκτός από τα γκολ που πετυχαίναμε κόντρα σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Κάθε φορά που σκοράραμε παρέμενε καθισμένος στον πάγκο και κατάλαβα ότι αγαπούσε την Άρσεναλ»

🗣 "His influence on me was great, it was massive, it was so important to become a better manager." Pep Guardiola explains why he wanted Mikel Arteta to work as his assistant at Manchester City pic.twitter.com/RlfQVdrX3p

🗣 "Always he jumps and celebrates, except one team. One team every time we score a goal I jump, come back he was sitting there. It was Arsenal. I said that guy likes Arsenal."



Pep Guardiola knew about Mikel Arteta's great love for Arsenal from when he was working at Man City pic.twitter.com/DhhqHVV4jD