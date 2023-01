Γκουαρδιόλα: «Ο Αρτέτα με έκανε καλύτερο προπονητή»

Η πρώτη μάχη της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ για την τρέχουσα σεζόν είναι προ των πυλών, καθώς οι πρωταθλητές θα υποδεχτούν την Παρασκευή (27/1, 22:00) στο «Έτιχαντ» τους πρωτοπόρους της Premier League για τους «32» του FA Cup. Ο τεχνικός των Πολιτών Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου ντέρμπι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην βοηθό του και τόνισε πως τον έκανε ακόμα καλύτερο προπόνητη.

«Δεν ξέρω τον αντίκτυπό μου στον Αρτέτα, αλλά η επιρροή του πάνω μου ήταν τόσο σημαντική για να γίνω καλύτερος προπονητής. Το ήξερα από όταν ήταν εδώ στη Σίτι. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο επίσης και για την Άρσεναλ, γιατί στις κακές στιγμές τον εμπιστεύτηκαν και τον κράτησαν. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να τον στηρίξουν, γι' αυτό χρειάζεται χρόνος και επένδυση. Όλοι έχουν όνειρα.

Ξέρω ότι πήγε στο σύλλογό του, όπου είναι φίλαθλος, ήταν αρχηγός εκεί. Λατρεύει τον σύλλογο. Θυμάμαι εδώ, όταν βάζαμε γκολ, πηδούσε πολύ εκτός από μια ομάδα. Ήταν Άρσεναλ. Είπα τότε ότι σε αυτόν τον τύπο αρέσει η Άρσεναλ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

