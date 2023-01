Ισπανία-Ιταλία έφερε η κλήρωση για το Final-4 του Nations League

Ένα μεγάλο ζευγάρι έφερε η κλήρωση για την τελική φάση του Nations League η οποία έγινε σήμερα στη Νιόν. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Ιταλία στο σημαντικότερο ζευγάρι από αυτά που προέκυψαν. Στο άλλο ζευγάρι η Ολλανδία, η οποία θα διοργανώσει και το Final-4 stage, θα παίξει με την Κροατία.

Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα παίξουν στον μεγάλο τελικό στις 18 Ιουνίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα…

Ολλανδία - Κροατία - 14/6 (Ρότερνταμ)

Ισπανία - Ιταλία - 15/6 (Ένσχεντε)

Αγώνας τρίτης θέσης - 18/6 (Ένσχεντε)

Τελικός - 18/6 (Ρότερνταμ)

