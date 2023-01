Τα βρήκε με ΜακΚένι η Λιντς, απομένει η συμφωνία με τη Γιουβέντους

Πολύ πιθανό να γίνει κάτοικος Λιντς ο Γουέστον ΜακΚένι!

Ο Αμερικανός χαφ τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας σε προσωπικό επίπεδο, και το μόνο που απομένει πλέον είναι η Λιντς να βρει τη χρυσή τομή με τη Γιουβέντους όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται κι έχουν ως σύμμαχο τον παίκτη, που θέλει να μετακομίσει στην Αγγλία και να αγωνιστεί στην Premier League.

Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο ΜακΚένι θα ενισχύσει την «αμερικάνικη αποικία» της Λιντς, που διαθέτει ήδη δύο παίκτες από τις ΗΠΑ, τους Τάιλερ Άνταμς και Μπρέντεν Άαρονσον, ενώ έχει Αμερικανό στην άκρη του πάγκου, τον Τζέσι Μάρς.

Weston McKennie has accepted Leeds United contract proposal, personal terms are not an issue - it's on Leeds and Juventus now 🚨⚪️🇺🇸 #LUFC



The two clubs are discussing on conditions of the deal to understand how to proceed in new round of talks. pic.twitter.com/g1VCzzXtOP