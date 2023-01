Ο Τσάβι έβαλε τέλος στα σενάρια αποχώρησης του Κεσί από την Μπαρτσελόνα

Τέλος στα σενάρια αποχώρησης του Φρανκ Κεσί από την Μπαρτσελόνα έβαλε ο Τσάβι. Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» τόνισε σε δηλώσεις του, πως ο Ιβοριανός μέσος δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα της Καταλονίας.

«Δεν έχω σκεφτεί ποτέ την αποχώρηση του Κεσί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μου αρέσει, μας δίνει πολλές εναλλακτικές στο παιχνίδι και μπορεί να φανεί πολύ σημαντικός για τον σύλλογο» ήταν τα λόγια του.

Ο Κεσί αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος, χωρίς να έχει πάρει έως τώρα αρκετό χρόνο συμμετοχής, ελέω και των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε, καθώς έχει αγωνιστεί μόλις 752 λεπτά σε 19 εμφανίσεις.

