Λίνγκαρντ: «Έπινα πριν κοιμηθώ για να απαλύνω τον πόνο από το κράξιμο που δεχόμουν»

Καλεσμένος στο podcast της Daily Mail ήταν ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση του με το αλκοόλ, η οποία προήλθε από την καταρρακωμένη ψυχολογία του.

Ο 30χρονος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 21 χρόνια, όμως δεν ήταν όλα ευχάριστα. Η σεζόν 2020-21 ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας του, δεχόταν σκληρή κριτική από οπαδούς και Media και βρήκε ένα «καταφύγιο» στο ποτό για να μπορέσει έστω να κοιμηθεί.

«Έπινα πριν πάω στο κρεβάτι, είχα ένα τελευταίο βραδινό ποτό. Κοιτάω τώρα πίσω και σκέφτομαι τι έκανα; Αλλά χρειαζόμουν κάτι για να προσπαθήσω να απαλύνω τον πόνο. Προσπαθούσα να ξεχάσω ότι συνέβαινε. Αλλά το έκανε δέκα φορές χειρότερα. Δέχεσαι αυτή την τόσο πολλή προσβολή και ήμουν ήδη αρκετά επηρεασμένος και ταυτόχρονα έπρεπε να παίξω καλά. Περνάω ήδη πράγματα για τα οποία δεν ξέρεις. Ένιωσα ότι ο κόσμος ήταν στους ώμους μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λίνγκαρντ.

Ο Βρετανός μέσος μίλησε και για τη μάχη της μητέρας του με την κατάθλιψη και ανέφερε: «Η κατάθλιψη ήταν τόσο κακή που δεν μπορούσε πραγματικά να ανταπεξέλθει και έπρεπε να φύγει και να ζητήσει βοήθεια Αλλά αφήνοντάς με με τη μικρή μου αδερφή που ήταν 11 ετών τότε και τον μικρό μου αδερφό που ήταν 15 ετών, για μένα, εξακολουθούσα να περνώ και τα δικά μου πράγματα.

Οπότε δεν ήμουν πραγματικά ο μεγάλος αδερφός που ήθελαν εκείνη την εποχή. Πάντα έχουν πλάκα, χαμογελαστοί, ενώ ο Χέσε περνούσε τα δικά μου πράγματα, οπότε ήμουν σε αυτόματο πιλότο. Απλώς δεν ήμουν εκεί, ψυχικά δεν ήμουν εκεί. Ήμουν στο γήπεδο αλλά δεν ήθελα να είμαι στο γήπεδο, δεν ήθελα να παίξω. Δεν ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, δεν θα το είχα εγκαταλείψει ποτέ, αλλά χρειαζόμουν ένα διάλειμμα».

Jesse Lingard reveals to @SteveBartlettSC he turned to drink 'to take the pain away' of abuse from Manchester United fans https://t.co/hUezYRbRVZ pic.twitter.com/gAjQ2TzkmA