Δημόσια συγνώμη Ριτσάρλισον σε Μαρτινέλι για το «θέατρο»

Η ένταση του λονδρέζικου ντέρμπι λίγο έλειψε να χαλάσει τις σχέσεις δύο Βραζιλιάνων. Ο Ριτσάρλισον αρνήθηκε να δώσει χαιρετήσει στον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, όταν ο άσος της Άρσεναλ πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ και άπλωσε το χέρι στον επιθετικό της Τότεναμ, που έκανε ζέσταμα για να περάσει σαν αλλαγή.

Ο Ριτσάρλισον μετά το ματς έδειξε απολογητική διάθεση απέναντι στον συμπαίκτη του στην εθνική Βραζιλίας. «Θέλω να απολογηθώ στον Μαρτινέλι. Του είπα πως έκανε πολύ θέατρο και γι' αυτό δεν του έδωσα το χέρι», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στη διαμάχη που είχε με έναν ακόμη συμπατριώτη του, τον Γκαμπριέλ. «Του είπα ότι όλο σταματούσαν το παιχνίδι και πως θα έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο», ανέφερε.

Η Άρσεναλ επικράτησε 2-0, για πρώτη φορά μετά το 2014 εκτός έδρας στο λονδρέζικο ντέρμπι, και αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι (που έχασε από τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ το Σάββατο με 2-1) στο +8.

Richarlison: “I’d like to apologise to Martinelli, I told him he was diving a lot, so I didn’t shake his hand. Also with Magalhaes I told him they were stopping play all the time, I just said, “let’s play’” pic.twitter.com/PdFkceIqlf