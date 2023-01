Παίκτης του μήνα στην Premier League o Όντεγκααρντ!

Παίκτης του μήνα στην Premier League για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναδείχθηκε ο Όντεγκααρντ της Άρσεναλ, με τον Νορβηγό διεθνή να είναι κομβικός για τους «κανονιέρηδες».

Σε αυτό το διάστημα αγωνίστηκε σε τέσσερις αναμετρήσεις μετρώντας ισάριθμες νίκες, απέναντι σε Τσέλσι (1-0), Γούλβς (0-2), Γουέστ Χαμ (3-1) και Μπράιτον (4-2), καταγράφοντας τρία γκολ και τρείς ασίστ.

Σημαντικό «γρανάζι» στην καλοκουρδισμένη «μηχανή» του Αρτέτα, ο 24χρονος αρχηγός της αγγλικής ομάδας, έχει σημειώσει επτά τέρματα και και πέντε τελικές πάσες σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Øutstanding in Nov/Dec ✨



Martin Odegaard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month!#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/EhTly6IttK