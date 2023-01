Ο Εμπαπέ, ο Ρισάρλισον και ο Παγέ… εναντίον του ΠΑΟΚ: Τα υποψήφια γκολ για βραβείο Πούσκας!

Η FIFA ανακοίνωσε τα έντεκα γκολ που θα διεκδικήσουν το βραβείο Πούσκας, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό που σκόραρε ο Ντμίτρι Παγέ απέναντι στον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του Conference League!

Η FIFA ανακοίνωσε τη λίστα με τα έντεκα καλύτερα γκολ που θα διεκδικήσουν το βραβείο Πούσκας για το 2022.

Σε αυτά υπάρχει κι ένα με ελληνική συμμετοχή, αλλά... από την ανάποδη. Ο Ντιμιτρί Παγέτ είχε σκοράρει με υπέροχο βολέ κόντρα στον ΠΑΟΚ σε ένα τέρμα που πήρε το βραβείο του κορυφαίου στο Europa Conference League και που διεκδικεί και το αντίστοιχο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ανταγωνισμός βέβαια είναι υψηλός, αφού μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται το απίθανο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στον τελικό του Μουντιάλ 2022 και το γυριστό του Ρισάρλισον από την ίδια διοργάνωση.

Αναλυτικά τα 11 καλύτερα γκολ που διεκδικούν το βραβείο:

Ντμιτρί Παγέ (Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ)

Ρισάρλισον (Βραζιλία - Σερβία)

¡Ustedes lo eligieron!



🕊🇧🇷 El GOLAZO de @richarlison97 es el ganador del Gol del Torneo Hyundai! 🥇 #HyundaiGOTT2022 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/kAq1jBfDks — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 23, 2022

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία-Αργεντινή)

Kylian Mbappé’s equalizing goal in the World Cup final against Argentina is nominated for the Puskas award. 🇫🇷💫pic.twitter.com/DjVYBwZjGi — PSG Report (@PSG_Report) January 12, 2023

Tεό Ερναντέζ (Μίλαν-Αταλάντα)

Αλέσια Ρούσο (Αγγλία - Σουηδία)

Σάρα Παραγιουέλο (Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα)

Μαρτσίν Ολέκσι (Βάρτα - Σταλ)

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝



CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Φρανσίσκο Γκονσάλες Μετίγι (Σεντράλ Κόρντομπα - Ροσάριο)

Αλού Κουόλ (Αυστραλία Κ23 - Ιράκ Κ23)

Αμαντίν Ανρί (Λιόν - Μπαρτσελόνα)

Μάριο Μπαλοτέλι (Αντάνα Ντεμιρσπόρ-Γκοζτέπε)