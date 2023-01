Ο Αγουέρο ξαναφοράει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για ένα ματς!

Ο Σέρχιο Αγουέρο φοράει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια προκειμένου να συμμετάσχει σε φιλική αναμέτρηση μέσα στον Ιανουάριο για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβρη του 2021, όταν και αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω καρδιακού προβλήματος.

Πιο αναλυτικά ο 34χρονος Αργεντινός θα δώσει το παρόν στο «Noche Amarilla», το ετήσιο φιλικό που λαμβάνει χώρα στο Εκουαδόρ, φορώντας τα χρώματα της Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται στο εθνικό πρωτάθλημα, στις 28 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος με δηλώσεις του θέλησε να ενημερώσει πως έχει λάβει τη σχετική έγκριση από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν:

«Ανυπομονώ για το Noche Amarilla, να το ευχαριστηθώ και να διασκεδάσουμε με τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα. Έχω κάνει τα απαραίτητα τσεκ-απ και εξετάσεις έχοντας λάβει την έγκριση από τον καρδιολόγο μου. Είμαι πολύ καλά και έχω αρχίσει να προπονούμαι, οπότε θα είμαι έτοιμος να συμμετάσχω στο φιλικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί «αστέρες» όπως οι Ροναλντίνιο, Κακά, Φορλάν, Πίρλο, Ντελ Πιέρο και Τέβεζ έχουν αγωνιστεί κατά το παρελθόν στο εν λόγω φιλικό. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο «Κουν».

ο «θρύλος» της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κάνοντας και προπόνηση με την «αλμπισελέστε», ενώ μετά την κατάκτηση του τροπαίου δέχθηκε και επίπληξη από τον Λιονέλ Μέσι, που κατά τους πανηγυρισμούς του έλεγε να σταματήσει να πίνει!

The famous ‘Noche Amarilla’ of @BarcelonaSC will have @aguerosergiokun as the guest of honour this year. Great choice pic.twitter.com/OMcZLpVDsZ