«Κανονιέρηδες» έως το 2024 οι Σακά Σαλιμπά, έκανε χρήση της οψιόν η Άρσεναλ!

Παίκτες της Άρσεναλ έως το καλοκαίρι του 2024 θα είναι οι Μπουκαγιό Σακά και Γουίλιαμ Σαλιμπά, με τους «κανονιέρηδες» να ενεργοποιούν την 12μηνη οψιόν στα συμβόλαια και των δύο ποδοσφαιριστών.

Τόσο ο νεαρός Άγγλος επιθετικός όσο και ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός διένυαν τον τελευταίο χρόνο της συμφωνίας τους με τον σύλλογο, έχοντας τη δυνατότητα να μείνουν ελεύθεροι το προσεχές καλοκαίρι.

Ωστόσο στα συμβόλαια τους υπήρχε οψιόν κατά την οποία η Άρσεναλ είχε την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιο και των δύο για ακόμη 12 μήνες, όπως και έκανε εν τέλει κρατώντας τους τους στο «Έμιρεϊτς» τουλάχιστον έως το 2024.

Παρόλα αυτά η ιθύνοντες του κλαμπ αναμένεται να κινήσουν τις διαδικασίες προκειμένου να φτάσουν σε νέα συμφωνία και για τους δύο παίκτες, προσφέροντας νέα πολυετή συμβόλαια πριν τη σεζόν 2023/24 όπου θα είναι και η τελευταία τους

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση η πλευρά του Γουίλιαμ Σαλιμπά απέρριψε την πρώτη πρόταση της ομάδας, θεωρώντας πως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία και επίδοση του 21χρονου κατά την επιστροφή του στην Άρσεναλ μετά τον δανεισμό του στη Μαρσέιγ. Από την άλλη αισιοδοξία υπάρχει αναφορικά με την περίπτωση του Σακά, με τον ίδιο να δηλώνει πως θα ήθελε να παραμείνει.

Όπως είναι λογικό η υπόθεση έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων, με τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι από τις ομάδες που παρακολουθούν και τις δύο περιπτώσεις.

