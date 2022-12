Η Αλ Νασρ στέρησε στον Τζιωνή... τον συμπαίκτη Ρονάλντο

Κι όμως υπήρχε όντως προοπτική ο Μαρίνος Τζιωνής να έχει για συμπαίκτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται... γκουρού των μεταγραφών, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, ο Πορτογάλος, πριν υπογράψει στην Αλ Νασρ, είχε πρόταση από ομάδα του MLS και συγκεκριμένα από τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, στην οποία παίζει ο Κύπριος διεθνής μεσοεπιθετικός.

Συγκεκριμένα ο Ρομάνο έγραψε: «Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι πραγματικά προσπάθησε να υπογράψει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έγινε συνάντηση πριν τη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν και μετά ακόμη μία με ουσιαστικές συζητήσεις για την προοπτική να παίξει ο CR7 στο Κάνσας. Ο μισθός ήταν τεράστιος αλλά ο Ρονάλντο αποφάσισε να πάει στην Αλ Νασρ».

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με τα... τρελά λεφτά που έδωσε βγήκε νικήτρια στην υπόθεση Ρονάλντο και ο δικός μας Τζιωνής έχασε την ευκαιρία να έχει συμπαίκτη έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Sporting Kansas City were really trying to sign Cristiano Ronaldo. SKC held a meeting before Morgan interview then one more with concrete talks about the prospects of CR7 playing in Kansas City commercially 🇵🇹🇺🇸 #MLS



