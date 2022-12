Ρονάλντο: Η Αλ Νασρ του προσφέρει μυθικό συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 200 εκατ. ευρώ!

Νέος χαλίφης στη Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να γίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ άναψε το πράσινο φως στην Αλ Νασρ και ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Μια εξέλιξη που δεδομένα αποτελεί έκπληξη για το μέλλον του Πορτογάλου αστέρα που έπειτα από μια μυθική πορεία 20 ετών αναμένεται να εγκαταλείψει για πρώτη φορά την Ευρώπη για να κοσμήσει τα γήπεδα της Μέσης Ανατολής.

Και σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε περίπου... 200 εκατομμύρια λόγους για να το κάνει! Όπως αποκαλύπτει άλλωστε ο Ιταλός ρεπόρτερ, η Αλ Νασρ πρότεινε μυθικό συμβόλαιο στον προσεχώς 38χρονο αστέρα με ετήσιες αποδοχές που μαζί με τα εμπορικά δικαιώματα θα αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ!

Όπερ σημαίνει πως για κάθε λεπτό που περνάει ο Ρονάλντο θα γεμίζει την τσέπη του με 380 ευρώ, ενώ στη διετία που θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία τα ταμεία του θα έχουν... υπερχειλίσει με 400 εκατομμύρια!

Το ποσό βέβαια που θα εισπράττει ετησίως ο CR7 καθαρά από τον σύλλογο ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα 130 προέρχονται από τις υπόλοιπες συμφωνίες και συνεργασίες με χορηγούς.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R