Μπάγερν Μονάχου: Ανανεώνει άμεσα με Μουσιάλα!

Ένα από τα μεγαλύτερα περουσιακά στοιχεία της Μπάγερν Μονάχου αυτή την στιγμή είναι αναμφίβολα ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, ηγείται φέτος στην μεσοεπιθετική γραμμή των Βαυαρών, μετρώντας 22 συμμετοχές με 12 γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας!

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η Μπάγερν είναι αποφασισμένη να προσφέρει νέο πολυετές συμβόλαιο στον νεαρό άσο Μπορεί το τρέχον συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο ο σύλλογος επιθυμεί να τον κρατήσει στο Μόναχο για πολλά χρόνια ακόμα...

Παράλληλα, η Μπάγερν φαίνεται πως θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με τους Αλφόνσο Ντέιβις και Λούκας Ερναντές, ώστε να συζητηθεί το μέλλον τους στην ομάδα.

