Δίκασε Εμπαπέ ο Ραμπιό: «Με ενοχλεί που όταν κάνει δηλώσεις... αλλάζει τη φωνή του»

Θα περίμενε κανείς ότι οι συμπαίκτες του Κιλιάν Εμπαπέ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας θα τον έχουν στα... ώπα ώπα, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ωστόσο ο Αντριέν Ραμπιό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράπονο από τον συμπατριώτη του.

Αλλάζει, λέει, τη φωνή του όταν κάνει δηλώσεις!

Ο μέσος της Γιουβέντους σχολίασε πως «ο Κιλιάν με ενοχλεί όταν αλλάζει τη φωνή του στις συνεντεύξεις. Όταν είμαστε μαζί, μιλάει φυσιολογικά. Αλλά όταν κάνει δηλώσεις, δεν ξέρω γιατί, η φωνή του αλλάζει. Είναι ενοχλητικό, αγχωτικό».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο που την αλλάζει, πάντως...

🎙️ Adrien Rabiot: “Kylian, he annoys me when he changes his voice in an interview. When we're together, he talks normally. But when you watch the interview, I don't know why, his voice changes. It's annoying and stressful.” pic.twitter.com/tuahD9x5VP