Έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ ο Μπλιντ

Η δεύτερη θητεία του Ντάλεϊ Μπλιντ στον Άγιαξ έφτασε στο τέλος της, με τον έμπειρο αριστερό μπακ να αποδεσμεύεται από τον «Αίαντα».

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και, παρότι είχε 19 συμμετοχές την εφετινή σεζόν, ωστόσο είχε αρχίσει να μπαίνει σε δεύτερο πλάνο από τον προπονητή, Άλφρεντ Σρόιντερ.

Ο Ολλανδός αμυντικός μέτρησε 190 συμμετοχές τα τελευταία 4,5 χρόνια στο Άμστερνταμ, ενώ είχε προηγηθεί η θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2014-2018) και φυσικά η πρώτη του παρουσία στον Άγιαξ από το 2008 μέχρι το '14.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο πατέρας του, Ντάνι Μπλιντ, δεν συνεχίζει στο Δ.Σ. του συλλόγου. Όσο για τον γιο; Ήδη φέρεται να ενδιαφέρεται η Αντβέρπ...

February 23, 2022: A double celebration. Blind plays his 300th official Ajax match and 43rd Champions League match. The Ajax player with the most games in the Champions League. He passes Jari Litmanen, who played 42 CL matches. pic.twitter.com/vvBkbh0MHR