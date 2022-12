Τσεκάρει Μπόρχα Ιγκλέσιας η Ατλέτικο Μαδρίτης

Την περίπτωση του Μπόρχα Ιγκλέσιας εξετάζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι «ροχιμπλάνκος» τσεκάρουν διάφορους μεταγραφικούς στόχους για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο φορ της Μπέτις.

Ο 29χρονος στράικερ διανύει πολύ καλή σεζόν με τους «βερδιμπλάνκος» έχοντας 8 γκολ και 2 ασίστ σε 13 ματς στην La Liga. Την τελευταία τριετία αγωνίζεται στην Μπέτις, ενώ είχαν προηγηθεί οι Εσπανιόλ, Θέλτα, Σαραγόσα και οι νέοι των Βιγιαρεάλ και Βαλένθια.

Είναι μάλιστα μία φορά διεθνής με την εθνική Ισπανίας.

🚨#EXCL | Atletico Madrid plans to check the status of Real Betis' 29-year-old Spanish striker Borja Iglesias. 🇪🇸🟩#Betis 🟦#Atleti pic.twitter.com/DQoKtdooXi