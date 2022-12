«Ήταν γραφτό όπως το Μαρακανά»

Η παρουσία του Άνχελ ντι Μαρία στον τελικό του Μουντιάλ υπήρξε καθοριστική, αφού ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι για να κάνει ο Λιονέλ Μέσι το 1-0 και στη συνέχεια σκόραρε για το 2-0 της ομάδας του.

Ο εξτρέμ της Γιουβέντους είχε προβλέπει όχι μόνο ότι η "αλμπισελέστε" θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ότι κι ο ίδιος θα βρει δίχτυα.

Το είχε πει μία ημέρα πριν από τον τελικό στη σύζυγό του, με τα μηνύματά τους να έχουν διαρρεύσει στα social media.

"Θα είμαι πρωταθλητής αγάπη μου. Είναι γραφτό. Θα σκοράρω. Γιατί είναι γραμμένο όπως στο Μαρακανά και το Γουέμπλεϊ. Πηγαίνετε και απολαύστε το αύριο, γιατί θα γίνουμε πρωταθλητές. Γιατί οι 26 από εμάς που είμαστε εδώ και οι οικογένειές μας το αξίζουν", ήταν τα λόγια του Αργεντινού.

Di Maria to his wife before the final: “I will be the champion love. It’s written. I’ll score a goal. Because it’s written like Maracana and Wembley. Go and enjoy tomorrow because we are going to be champions. Because 26 of us who’re here and the family of each one deserve it” pic.twitter.com/7Giqc3QS6g