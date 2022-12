Ζόμερ ο αντι-Νόιερ στην Μπάγερν αν χαλάσει η επιστροφή του Νίμπελ

Με τον αρχηγό της, Μάνουελ Νόιερ, να τραυματίζεται σοβαρά ενώ έκανε σκι και να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρει έγκριτος δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sports», στην κορυφή της λίστας των Βαυαρών βρίσκεται ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας, Γιαν Ζόμερ, ο οποίος ανήκει στην Γκλάντμπαχ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο προτεραιότητα για την Μπάγερν παραμένει το να έρθει σε συμφωνία με τη Μονακό, έτσι ώστε να διακοπεί ο διετής δανεισμός του Αλεξάντερ Νίμπελ. Ωστόσο, οι Γάλλοι δεν επιθυμούν να αποχωριστούν τόσο απλά τον βασικό τους γκολκίπερ και η εναλλακτική του Ζόμερ παίρνει ολοένα και περισσότερους... πόντους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μπάγερν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης των Λιβάκοβιτς, Μπόνο και Κέιλορ Νάβας, ονόματα που έχουν συνδεθεί μαζί τους τις τελευταίες μέρες.

