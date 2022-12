«Σφάζονται» στα πόδια του Άμραμπατ, αλλά εκείνος θέλει... Λίβερπουλ!

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αναμφίβολα ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, το Μαρόκο, να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού.

Όπως είναι λογικό, οι εμφανίσεις του 26χρονου μέσου στα γήπεδα του Κατάρ, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι η Λίβερπουλ, η Τότεναμ και η Μίλαν, αλλά και από ομάδες από Ισπανία και Γαλλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, ο ίδιος προτιμά τους «reds» και μια πιθανή μετακίνησή του στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ. Μάλιστα, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες επαφές με τον άσο της Φιορεντίνα.

🚨🔥 According to sources close to Sofyan #Amrabat's entourage, the 🇲🇦 player would like to play for #Liverpool.



📌 #LFC have already started first contacts with the #Fiorentina player, followed - as told - by #Tottenham and by some 🇪🇦 and 🇫🇷 clubs as well. 🐓⚽ @stevek9KS1TV pic.twitter.com/FYhXK3sREw