Άγριο ξύλο στο Παρίσι και 227 συλλήψεις

Η Γαλλία γνώρισε την ήττα από την Αργεντινή στη διαδικασία των πέναλτι, με τους οπαδούς των «τρικολόρ» να βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού να κάνουν επεισόδια και να πέφτει άγριο ξύλο.

Μάλιστα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 227 συλλήψεις, ενώ 14.000 αστυνομικοί βρίσκονταν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα.

Riots erupt in French cities after France loses to Argentina in FIFA World Cup final. pic.twitter.com/4PmApJFslH

BREAKING:



Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final.



Police officers are being attacked with rocks and fireworks. pic.twitter.com/5bJ8X1H8hc