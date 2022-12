Το απίθανο animation βίντεο του Bleacher για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Bleacher Report είναι ένα Μέσο, το οποίο προβάλλει τα αθλητικά γεγονότα που γίνονται με μια ανάλογη φωτογραφία ή ένα βίντεο σε… real time. Εντυπωσιακές εικόνες συνηθίζουν να ποστάρονται από τα μέλη του εν λόγω σάιτ, ενώ το τελευταίο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το B/R Football είναι καταπληκτικό.

Σε αυτό το animation βίντεο, λοιπόν, γίνεται μια τρίλεπτη ανασκόπηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Από τη φάση των ομίλων, σε όλα τα νοκ-άουτ και ως τη σκέψη του… βασιλιά Λιονέλ Μέσι.

Απολαύστε το…

The 2022 World Cup will never be forgotten 🎉 pic.twitter.com/UhXYQYX85s