Χάρη στον Εμπαπέ, το Μουντιάλ του Κατάρ είχε τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του θεσμού!

Ο απίθανος τελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία αποτέλεσε το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με το γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 118' να είναι το 172ο στο τουρνουά.

Εξέλιξη που έχρισε το Μουντιάλ του 2022 ως αυτό με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία!

Στα 171 είχαν σταματήσει τόσο εκείνο του 1998 στη Γαλλία, όσο και εκείνο της Βραζιλίας το 2014, με το τουρνουά της Ρωσίας (2018) να ακολουθεί με 169.

Από την στιγμή βέβαια που οι ομάδες θα αυξηθούν από 32 σε 48 το 2026, πιθανότατα τα νούμερα θα εκτοξευτούν.

