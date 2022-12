ΒΙΝΤΕΟ: Διπλασίασε τα τέρματα της Αργεντινής μετά από απίθανη αντεπίθεση και... βούρκωσε ο Ντι Μαρία!

Αυτό ναι, είναι μουντιαλικό γκολ!

Μία καταπληκτική συνεργασία των παικτών της Αργεντινής σε αντεπίθεση με τη συμμετοχή των Ρομέρο, Μέσι, Άλβαρες και Μακ Άλιστερ έφερε το εξαιρετικό στρώσιμο του τελευταίου στον Ντι Μαρία, με εκείνον να νικά από κοντά τον Γιορίς στο 36ο λεπτό για το 2-0 κόντρα στη Γαλλία!

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός μάλιστα, βούρκωσε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με τον τελικό να αποτελεί το τελευταίο του ματς σε Παγκόσμιο Κύπελλο...

Δείτε το γκολ:

Di Maria goal to double the lead for Argentina 🔥🔥

pic.twitter.com/v52gpVdwW0