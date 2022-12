Εμιλιάνο Μαρτίνες: «Το αβαντάζ μας είναι πως έχουμε τον Μέσι, τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο»

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν ο παίκτης που εκπροσώπησε την Αργεντινή στις συνεντεύξεις Τύπου πριν από τους δύο τελευταίους τίτλους της, το Copa America κόντρα στην Βραζιλία και το Finalissima απέναντι στην Ιταλία, γεγονός που τον "έστειλε" και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Μουντιάλ απέναντι στην Γαλλία, ώστε να... τριτώσει το καλό.

Σε αυτήν ο κίπερ της αλμπισελέστε ξεκαθάρισε πως δεν του αρέσει να δίνουν τον τίτλο του φαβορί στην ομάδα του και έκανε ειδική μνεία στον Λιονέλ Μέσι, υποστηρίζοντας πως είναι ο κορυφαίος στον κόσμο και αποτελεί το αβαντάζ για την αλμπισελέστε απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

«Δεν μου αρέσει ποτέ όταν λέει ο κόσμος ποια ομάδα είναι φαβορί και ποια όχι. Εμείς δεν αισθανόμαστε ποτέ πως είμαστε ανώτεροι από κάθε ομάδα ή το αντίθετο. 'Όπως έλεγα πάντα, το αβαντάζ που έχουμε είναι πως διαθέτουμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.

Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα καλύτερο παίκτη από τον Μέσι που είδα στο Copa America 2021, όμως η αλήθεια είναι πως σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ακόμα καλύτερος», τόνισε ο Μαρτίνες, για να προσθέσει:

«Αισθανόμαστε πως είμαστε οι οικοδεσπότες, ότι παίζουμε στην Αργεντινή. Η υποστήριξη του κόσμου μάς βοήθησε να αφήσουμε πίσω μας το άσχημο παιχνίδι απέναντι στην Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα.

Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2014 έκανα μπάρμπεκιου για την οικογένειά μου. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2018 στην Ρωσία ήμουν στις εξέδρες με τον αδερφό μου και του είπα ότι στο επόμενο Μουντιάλ, θα είμαι παρών».

