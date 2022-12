Τσέλσι: Έδωσε τα χέρια με την Λειψία και κάνει δικό της τον Ενκουνκού από το καλοκαίρι του 2023

Μετά από 3,5 χρόνια στην Bundesliga που έφτιαξε το όνομά του με τη φανέλα της Λειψίας έχοντας καλή παρουσία τόσο στο γερμανικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League, ο Κριστοφέρ Ενκουνκού ετοιμάζεται σιγά σιγά για το νέο βήμα στην καριέρα του.

Αυτό θα γίνει μέσω της Τσέλσι, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αποκαλύπτει το Σάββατο (17/12) πως οι Λονδρέζοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Λειψία και τον παίκτη, με τον Γάλλο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που του προσέφεραν οι μπλε και να γίνεται μέλος τους από τον Ιούλιο του 2023.

Σημειώνεται πως αυτή την περίοδο ο 25χρονος επιθετικός είναι εκτός δράσης, έχοντας υποστεί ρήξη πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο πριν από έναν μήνα περίπου, με τον παραπάνω τραυματισμό να του στερεί τη συμμετοχή από το Παγκόσμιο Κύπελλο από τη στιγμή που ήταν μέσα στις επιλογές του Ντεσάμπ για την 26μελή αποστολή της εθνικής Γαλλίας.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U