Έφυγε από τη ζωή ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

«Θα νικήσω τον καρκίνο παίζοντας επίθεση», είχε αναφέρει τον Ιούλιο του 2019 ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς όταν ανακοίνωσε πως δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Μετά από 3,5 χρόνια ο Σέρβος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/12) την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στη Ρώμη.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Η γυναίκα του, Αριάνα, μαζί με τα παιδιά τους, Βικτόρια, Βιρτζίνια, Μίροσλαβ, Ντούσαν και Νίκολας, η εγγονή τους Βιολάντε, η μητέρα Βικτόρια και ο αδερφός του Ντράζεν, με πόνο επικοινωνούν τον πρόωρο και άδικο θάνατο του άντρα, πατέρα, γιου και αδερφού τους, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Έανς μοναδικός άνδρας, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ανοιχτός και καλός προς όλους. Με θάρρος πάλεψε απέναντι σε μια απαίσια ασθένεια. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που αυτά τα χρόνια τον φρόντισαν με αγάπη και σεβασμό, ειδικά τους: Δρ.Φραντσέσκα Μπονιφάτσι, Δρ. Αντόνιο Κούρτι, Αλεσάντρο Ραμπάλντι και Δρ. Λούκα Μαρκέτι. Ο Σίνισα θα μέινει για πάντα μαζί μας».

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlović 🙏 @SerieA pic.twitter.com/gIlDnnEysj