Ανησυχία στη Γαλλία: Βαράν και Κονατέ ταλαιπωρούνται με ίωση πριν τον τελικό με Αργεντινή!

Σε «αναμένα κάρβουνα» κάθονται στην εθνική Γαλλίας λίγο πριν τον μεγάλο τελικού του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, καθώς Ράφαελ Βαράν και Ιμπραχίμα Κονατέ ταλαιπωρούνται με ίωση.

Τα πρώτα δημοσιεύματα επισημαίνουν πως δεν εμπνέεται έντονη ανησυχία, ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες από ίωση είχαν «χτυπηθεί» και οι Ραμπιό, Ουπαμεκάνο, Κομάν με τους δύο πρώτους να χάνουν τον ημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο, και τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να μη χρησιμοποιείται από τον Ντεσάμπ.

France 🇫🇷 camp in chaos with Raphael Varane and Ibrahima Konate among ill players.#TelegraphFootball #FIFAWorldCup