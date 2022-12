Μόνο η Γαλατάσαραϊ δίνει το ποσό που ζητάει η Μπαρτσελόνα για τον Ντεπάι

Από το καλοκαίρι η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να βρει ομάδα για να παραχωρήσει τον Μέμφις Ντεπάι. Σύμφωνα ισπανικά δημοσιεύματα, η Γαλατάσαραϊ είναι εκείνη που θα κάνει την «χάρη» στους Καταλανούς, καθώς θέλει τον Ολλανδό.

Οι «μπλαουγκράνα» ζητούν ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ντεπάι, όχι ιδιαίτερα υψηλό. Καμία, όμως, ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να δώσει όσα ζητάει η Μπαρτσελόνα, εκτός από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Η Γαλατάσαραϊ ενδιαφέρεται έντονα για τον Ολλανδό εδώ και καιρό και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την επιθυμία των Καταλανών να τον παραχωρήσουν.

Ο Ντεπάι έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές φέτος με την Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι να του κάνει ξεκάθαρο ότι δεν τον υπολογίζει.

🚨 Barcelona are asking for clubs to pay ONLY €2M for Memphis Depay this winter but NO team wants to spend this amount on him! 😮



