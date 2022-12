Εβρά: «Αν η Γαλλία κατακτήσει το Μουντιάλ τώρα θα το επαναλάβει και στα επόμενα που ακολουθούν»

Κυρίαρχη στα Μουντιάλ που ακολουθούν βλέπει τη Γαλλία ο Πατρίς Εβρά, εάν οι «τρικολόρ» κατακτήσουν το τρόπαιο στο Κατάρ αυτή τη Κυριακή απέναντι στην Αργεντινή δηλώνοντας στο «Sky Sports» :

«Αν η Γαλλία κατακτήσει το Μουντιάλ τώρα τότε θα κατακτήσουν και το επόμενο, και το επόμενο ξανά. Έχουμε τόση πολύ προοπτική σαν ομάδα».

Ενώ στη συνέχεια σχολίασε και τον ντόρο που γίνεται στην Αγγλία για τον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ μετά τον αποκλεισμό των «τριών λιονταρίων»:

«Δε μπορώ καν να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το debate (να μείνει ή όχι ο Άγγλος προπονητής). Ο Σάουθγκέιτ είναι το μέλλον της εθνικής Αγγλίας».

