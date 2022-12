Παίζει για Παρί Σεν Ζερμέν του Ζοάο Φέλιξ

Ο Ζοάο Φέλιξ όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης με τα μεταγραφικά σενάρια να τον ήθελαν στην Άρσεναλ αλλά ο γνωστός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο σε δηλώσεις του αναφέρει ότι ο πιο πιθανός προορισμός για τον 23χρονο επιθετικό είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Χαρακτηρίστηκα ανέφερε: « Δεν νομίζω ότι ο Φέλιξ θα πάει στην Άρσεναλ, μιας και ο ίδιος θέλει να παίξει για την Παρί. Η Ατλέτικο ζητά ένα ποσό κοντά στα 130 με 140 εκατομμύρια, με την Παρί να είναι από τις μόνες ομάδες που μπορεί να δώσει ένα τέτοιο ποσό και θα το κάνει αυτό σε περίπτωση που ο Νειμάρ φύγει η το συμβόλαιο του Μέσι δεν ανανεωθεί».

