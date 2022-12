Ενοχλημένος ο Κιμ Μιν Τζάε της Νάπολι για φημολογία περί μεταγραφής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο κεντρικός αμυντικός της Νάπολι, Κιμ Μιν Τζάε, εξέφρασε την ενόχληση του σχετικά με τα μεταγραφικά σενάρια που τον συνδέουν με την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα ο 26χρονος διεθνής με τη Νότια Κορέα μιλώντας στο «You Quiz» της «Daily Mirror» δήλωσε:

«Υπάρχουν τόσα μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον μου, όμως βρίσκομαι στη Νάπολι μόνο έξι μήνες. Αποφεύγω τις συνεντεύξεις και ο λόγος είναι πως με ενοχλεί πολύ η έντονη φημολογία».

Σημειώνεται πως η η «Daily Mirror» είχε αναπαράγει πως οι «κόκκινοι διάβολοι είναι πρόθυμοι να κινηθούν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, καθώς φαίνεται να υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης του με τους «παρτενοπέι» ύψους 38 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του παίκτη και τον προπονητή της Νάπολι, Σπαλέτι, ο ίδιος δεν σκοπεύει να αποχωρήσει, με τον Ιταλό τεχνικό να σχολιάζει:

«Δεν νομίζω πως θα αποχωρήσει από τη Νάπολι, ο Κιμ νιώθει πολύ άνετα και πιστεύω πως βρίσκεται στο σωστό μέρος. Προφανώς και υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη ιστορία αλλά υστερούν από άποψη πάθους. Όταν συνδεθείς με τα συναισθήματα των Ναπολιτάνων, είναι δύσκολο να το βρεις αυτό σε άλλες ομάδες όπως στη Premier League».

Ο Κιμ Μιν Τζάε μεταγράφηκε στην ιταλική ομάδα το περασμένο καλοκαίρι από τη Φενέρμπαχτσέ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, συμμετέχοντας και στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Τη φετινή σεζόν σε Serie A και Champions League μετρά 20 συμμετοχές με δύο εμφανίσεις, ενώ είναι κομβικός στη πορεία της Νάπολι που βρίσκεται στη κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος ούσα αήττητη.

Παράλληλα προκρίθηκε στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης ως πρώτη στον όμιλο πάνω από τη Λίβερπουλ.

