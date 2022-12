ΒΙΝΤΕΟ: Ο Πέτκοβιτς σόκαρε τη Βραζιλία στο 117' και το έστειλε στα πέναλτι!

Η Βραζιλία «άγγιξε» την πρόκριση στα ημιτελικά με το γκολ του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης, όμως η Κροατία είχε διαφορετική άποψη!

Με γκολ του Πέτκοβιτς στο 117' έπειτα από γύρισμα του Όρσιτς από αριστερά, η «Χρβάτσκα» ισοφάρισε σε 1-1 κι έστειλε τον προημιτελικό στα πέναλτι!

Δείτε το γκολ της Κροατίας:

