Έριξε άκυρο στον Ζορζέ Μέντες η Ρεάλ Μαδρίτης για μεταγραφή του Λεάο

Προτάθηκε μέσω του Ζορζέ Μέντες στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ραφαέλ Λεάο με την ισπανική ομάδα να ξεκαθαρίζει πως δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρεμ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

O 23χρονος άσος της Μίλαν είχε γραφτεί επανειλημμένα για τους Μαδριλένους αλλά και για άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και όχι άδικα. Κάνει εξαιρετική σεζόν με την Ιταλική ομάδα έχοντας 7 γκολ και 9 ασίστ σε 20 εμφανίσεις αλλά έχει πετύχει και 2 γκολ με την Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

🚨| Jorge Mendes has offered Leao to Real Madrid but the response was ‘we are not interested’ for January. @marca pic.twitter.com/qx117YYBCy