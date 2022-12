Ο Μπουφάλ του Μαρόκου είχε προβλέψει την πρόκριση στους «8» από τη φάση των ομίλων!

Ο Σοφιάν Μπουφάλ πίστευε την πρόκριση του Μαρόκου στα προημιτελικά του Μουντιάλ, πράγμα που αποδεικνύεται και από βίντεο πριν καν η ομάδα του προκριθεί ως πρώτη στη φάση των ομίλων!

Το εν λόγω βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου μετά την πρόκριση του Μαρόκου επί της Ισπανίας στα πέναλτι (3-0), μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο 29χρονος επιθετικός της Ανζέ αναφέρει:

«Θα με πείτε τρελό, όμως πιστεύω πως αν προκριθούμε από τον όμιλο θα φτάσουμε στα προημιτελικά. Θυμάστε τι έκαναν στην Γκάνα το 2010; (εννοεί τον αποκλεισμό της από την Ουρουγουάη μετά το χέρι του Σουάρεζ και τα πέναλτι), Αυτό θα τους κάνουμε».

Το Μαρόκο βγήκε πρώτο στον όμιλο του με επτά βαθμούς πάνω από Κροατία, Βέλγιο και Καναδά αποκλείοντας στη συνέχεια ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Ισπανία του Λουίς Ενρίκε.

Non non, on te prend pas pour un fou ⁦@sosoboufal19⁩, c’est TOI qui avait raison.



La confiance, l’histoire était ÉCRITE. 🇲🇦🤝 pic.twitter.com/BqaRyalE8K