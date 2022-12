Μαρόκο: Ο Άμραμπατ αποκάλυψε πως έπαιξε με ένεση και δάκρυσε μπροστά στον ρεπόρτερ που τον αγκάλιασε

Ο Σοφιάν Άμραμπατ έκανε μυθική εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία, έχοντας με τις αμυντικές επιδόσεις του σημαντική συνεισφορά στην πρόκριση του Μαρόκου στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Η απόδοση του μέσου της Φιορεντίνα θύμιζε εικόνα... πολεμιστή, όπως αρκετοί Μαροκινοί φρόντισαν να τον παρομοιάσουν.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, όμως, που επιβεβαιώνει τα παραπάνω είναι ότι ο Άμραμπατ χρειάστηκε να σφίξει τα δόντια για να αγωνιστεί απέναντι στους Ισπανούς, αφού, όπως αποκάλυψε, μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολος.

Στο τέλος του αγώνα, μιλώντας στη μεικτή ζώνη, δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Ήταν άγνωστο αν θα μπορούσα να παίξω. Το προηγούμενο βράδυ ήμουν ξύπνιος μέχρι τις 3 τα ξημερώματα , ενώ έκανα και ένεση πριν το ματς. Αλλά δεν μπορούσα να εγκαταλείψω τους συμπαίκτες μου και τη χώρα μου».

Στη συνέχεια μάλιστα δάκρυσε, με τον ρεπόρτερ να τον φιλά και να τον αγκαλιάζει σε μία πολύ συναισθηματική στιγμή.

"Ontem à noite fiquei até as 3 da manhã com o fisioterapeuta, tomei uma injeção antes do jogo também. Eu não poderia abandonar os caras e meu país."



Frase dita por Amrabat, destaque do Marrocos na Copa do Mundo. Depois, veio o choro. Simbólico demais!pic.twitter.com/a5yo4OCPas