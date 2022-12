Λίβερπουλ: Η οικογένεια του Μπέλιγχαμ προτιμά το Άνφιλντ, προχωρημένες επαφές

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κάνει τρομερά πράγματα στο Μουντιάλ 2022 με τη φανέλα της Αγγλίας και πολλές ομάδες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον μέσο της Ντόρτμουντ.

Ο 19χρονος, που έγινε ο πρώτος που σκοράρει και δίνει ασίστ σ' ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πριν κλείσει τα 20 χρόνια από το 2006, όταν το είχε πετύχει ο Μέσι στα γήπεδα της Γερμανίας με την Αργεντινή, βρίσκεται στη λίστα της η Ρεάλ.

Εκτός από τους "μερένγκες" ωστόσο, μεταξύ των υποψηφίων ομάδων είναι και η Λίβερπουλ, με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Κρίστιαν Φαλκ, να αναφέρει πως ο νεαρός Άγγλος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τους "κόκκινους".

Παράλληλα, φαίνεται πως κι η οικογένεια του Μπέλιγχαμ προτιμά τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ, παρά στους πρωταθλητές Ισπανίας,

TRUE✅ Liverpool are favorites to sign Jude Bellingham (19) from @BVB next Summer. talks are more advanced than with Real Madrid. The Family of Bellingham prefers the Transfer to @LFC @SPORTBILD