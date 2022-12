Δικαίωση για Σάντος: Ο Γκονσάλο Ράμος έκανε σε 17 λεπτά ό,τι δεν έχει κάνει ποτέ ο Κριστιάνο

Δικαίωσε απόλυτα τον Φερνάντο Σάντος ο Γκονσάλο Ράμος.

Ο Πορτογάλος προπονητής χρησιμοποίησε τον 21χρονο στη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς των «16» για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ελβετία.

Μετά από 17 λεπτά παιχνιδιού πέτυχε το πρώτο του γκολ, ξεπερνώντας τον σταρ της Πορτογαλίας. Και αυτό γιατί ο Κριστιάνο δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ, μετά από 514 λεπτά παιχνιού.

1 - Gonçalo Ramos scored more goals for Portugal in the World Cup knockout stages after 17 minutes (1) than Cristiano Ronaldo has in 514 minutes played in the competition's knockout rounds (0). Vindicated. pic.twitter.com/akYz7qNgvS