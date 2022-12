Ασχράφ Χακίμι: Ο άνθρωπος που έχει δικαίωμα ψήφου στις ισπανικές εκλογές ήταν που… ξέρανε τη «ρόχα»!

Από... συμπατριώτη τους την «πάτησαν» οι Ισπανοί! Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Μαδρίτη, ο Ασχράφ Χακίμι ήταν αυτός που ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι των Μαροκινών και έδωσε την πρόκριση στους Αφρικανούς.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε στον κόσμο πριν από 24 χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα από Μαροκινούς γονείς και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του πριν μεταγραφεί στην Ίντερ. Φυσικά, είναι κάτοχος ισπανικής ταυτότητας και όπως έχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της χώρας!

Born in Madrid, played in Madrid and sent Spain out of the World Cup#hakimi #Morocco pic.twitter.com/ro9yFMNqNv