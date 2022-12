Ισπανία - Μαρόκο: Η ρόχα έγραψε ιστορικό χαμηλό σε τελικές προσπάθειες σε Μουντιάλ στο πρώτο μέρος

Η Ισπανία είχε μόλις μια τελική προσπάθεια στο πρώτο μέρος κόντρα στο Μαρόκο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2022.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τη ρόχα, καθώς σε κανένα άλλο ματς δεν είχε τόσες λίγες τελικές προσπάθειες σε αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966.

1 - Spain 🇪🇸 attempted just one shot in the first 45 minutes against Morocco 🇲🇦, their fewest in a first half of a World Cup game since at least 1966. Difficult. pic.twitter.com/3RhWuAepYZ