Τομιγιάσου: «Η εμφάνισή μου με την Κροατία ήταν καταστροφική»

Ο Τακεχίρο Τομιγιάσου μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας στη φάση των «16» του Μουντιάλ από την Κροατία, απολογήθηκε για την εμφάνισή του, στέλνοντας μήνυμα για το μέλλον της εθνικής ομάδας.

Ο 24χρονος αμυντικός της Άρσεναλ δήλωσε:

«Η εμφάνισή μου ήταν πραγματικά καταστροφική, λυπάμαι για την ομάδα μου. Δε μπορώ να είμαι υπερήφανος και ικανοποιημένος έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πρέπει να είμαι πολύ καλύτεροι για να κερδίσουμε μια δυνατή ομάδα (εννοεί την Κροατία)».

Ο Τομιγιάσου λίγο έλλειψε να «κρεμάσει» την ομάδα του όταν στο 8ο λεπτό, μετά από κακό υπολογισμό της φάσης έχασε την μπάλα από τον Πέρισιτς ο οποίος δε κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον Γκόντα που ήταν σε ετοιμότητα.

Η Ιαπωνία με το σκορ στο 1-1 έφτασε ως τη διαδικασία των πέναλτι, γνωρίζοντας εν τέλει τον αποκλεισμό από τους Κροάτες με τον εκπληκτικό Λιβάκοβιτς να αποκρούει τρία χτυπήματα των «μπλε σαμουράι».

Arsenal defender Takehiro Tomiyasu described his performance in Japan's #FIFAWorldCup last-16 exit against Croatia as a "disaster" and says he "can't be proud" of his nation's achievements in Qatar. pic.twitter.com/G1LPE9Gd8g