Νεϊμάρ... σαν Πελέ και «Φαινόμενο»

Φοβερός Νεϊμάρ, σκόραρε στο ματς της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα και πέτυχε μια επίδοση που την έχουν κάνει… λίγοι και εκλεκτοί!

Συγκεκριμένα, έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος που σκόραρε σε τρία διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, με τον Ρονάλντο το φαινόμενο να είναι ο 2ος και ο Πελέ ο 1ος!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα, ενώ αν αναλογιστούμε ότι είναι μόλις 30 ετών, σε επόμενες διοργανώσεις θα βάλει σκοπό να το ξεπεράσει.

Neymar is the third Brazilian man to score at three different World Cups, after Pele and Ronaldo 👏 pic.twitter.com/nCdDegqaLd