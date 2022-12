Ασυγκράτητη Βραζιλία με επίδοση 68 ετών!

Ποιος την είδε και δεν τη φοβήθηκε τη Βραζιλία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Νότια Κορέα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.

Η «σελεσάο»... άστραψε και βρόντηξε απέναντι στους ανήμπορους Ασιάτες και πήγε στην ανάπαυλα με το τρομερό 4-0!

Βινίσιους στο 7', Νεϊμάρ στο 13' με πέναλτι, Ριτσάρλισον στο 29' και Πακετά στο 36' σκόραραν για την ομάδα του Τίτε η οποία κατέστησε... τυπικής διαδικασίας το δεύτερο ημίχρονο και με μοναδικό ενδιαφέρον το πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Βραζιλία σκοράρει τέσσερα γκολ σε πρώτο ημίχρονο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρώτη μετά από 68 ολόκληρα χρόνια, καθώς έπραξε κάτι ανάλογο το 1954, στην πρεμιέρα της απέναντι στο Μεξικό. Tότε, το σκορ σταμάτησε στο 5-0.

