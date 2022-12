BINTEO: Έβαλε γκολάρα στο 1000ό του παιχνίδι ο Μέσι!

Ο αγώνας με την Αυστραλία για τη φάση των 16 του Μουντιάλ είναι ο χιλιοστός στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι και τον συνδύασε με γκολ!

Ο Αργεντινός αστέρας άνοιξε το σκορ για την εθνική του στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με εκπληκτικό τέρμα όταν μετά που αντάλλαξε όμορφα την μπάλα με τον Οταμέντι πλάσαρε περνώντας την μπάλα από την... τρύπα της βελόνας για να τη στείλει στη γωνία του Ράιαν.

Δείτε το γκολ του Μέσι:

MESSI TAKES THE LEAD VS AUSTRALIA pic.twitter.com/7h0lGf5gnU

Messi goal Argentina Vs Australia 1-0 World cup Last 16 new pic.twitter.com/UDjBsX3YZQ