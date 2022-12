Ταυτόχρονο πλήγμα στην Βραζιλία με Ζεζούς και Τέλες

Διπλό πλήγμα για την εθνική Βραζιλίας. Μετά τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Νότια Κορέα, ο Τίτε έχασε και τους Γκαμπριέλ Ζεζούς και ο Άλεξ Τέλες.

Αμφότεροι τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση με το Καμερούν, με τη «σελεσά»" να γνωρίζει την ήττα με 1-0. Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο Globo, ο επιθετικός της Άρσεναλ που τραυματίστηκε στο γόνατο υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι έναν μήνα.

Από την άλλη, η περίπτωση του Τέλες είναι πιο σοβαρή και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Gabriel Jesus will miss the rest of the World Cup, sources close to player and Brazil confirm. He has pain in his knee and won’t be able to be back during the competition. 🚨🇧🇷 #Qatar2022



Gabriel’s expected to return in January with Arsenal. pic.twitter.com/TSZxO9X4dY